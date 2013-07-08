Молдовські комуністи оголосили «оксамитову революцію»

З відповідною заявою, виступив лідер партії, колишній президент Володимир Воронін в газеті «Комуніст», передає Лента.ру.

«Час емоцій, присмачених криками "Молдова-Молдова!", минув. Настає час тверезого розрахунку, прискіпливої і всебічної підготовки відставки правлячого режиму. Ми більше не погрожуємо режиму "оксамитовою революцією". Ми починаємо її реалізацію», - йдеться у зверненні Вороніна.

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Метою «революції» головний комуніст оголосив відставку нещодавно сформованого уряду Юрія Лянке і проведення нових парламентських виборів. Нинішній кабмін Воронін звинуватив в ухваленні рішень «під диктовку Заходу», а також у держзраді, яку комуністи побачили в нібито підготовлюваному ґрунті для визнання Придністров'я.

Як саме комуністи розраховують домогтися зміни «режиму» вже нинішньої осені, не уточнюється. Про зміну «режиму» і «оксамитову революцію» молдовські комуністи продовжують говорити протягом останніх кількох років.