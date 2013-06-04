Конституційний суд Молдови заборонив забороняти комуністичну символіку

Конституційний суд (КС) Молдови у вівторок визнав таким, що суперечить основному закону країни рішення парламенту країни від 12 липня 2012 про внесення поправок до закону про політичні партії, згідно з якими в республіці забороняється використання деяких символів, зокрема, серпа і молота, пише РІА Новости.

За цей документ майже рік тому проголосували 53 депутати зі 101, що представляли правлячу в той час ліберально-демократичну коаліцію.

Партія комуністів Молдови (ПКРМ) 3 вересня минулого року опротестувала закон про заборону комуністичної символіки в Конституційному суді, проте розгляд даної справи затягнулося всупереч законодавству, за яким будь-який запит поданий в КС має бути розглянутий протягом шести місяців. На думку представників ПКРМ, "заборонивши символіку партії, зареєстрованої в Молдові, парламент порушив головний закон країни і обмежив комуністів у політичній діяльності".

Проти заборони комуністичної символіки висловилася також і Венеціанська комісія, яка 11 березня цього року розцінила прийнятий вищим законодавчим органом Молдови закон, як "порушення європейських і демократичних принципів".