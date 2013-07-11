Влада Лівії відновила контроль над будинком МВС

Озброєні люди захопили будівлю МВС республіки 2 липня і, вивівши персонал відомства з приміщень, забарикадувалися всередині. Трохи пізніше представник групи заявив, що вони будуть утримувати будівлю до тих пір, поки уряд не розпустить Вищий комітет безпеки - озброєну організацію, що збереглася з громадянської війни 2011 року. Керівництво цієї організації раніше виступало із заявами, що користується підтримкою МВС.

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"Для вирішення питання була створена спеціальна міністерська комісія, і минулої ночі її робота увінчалася успіхом. Ми не знаємо, які домовленості були досягнуті, але до справжнього моменту персонал вже закінчив перевірку будівлі - воно в хорошому стані", - цитує повідомлення неофіційного джерела РІА "Новости" .

У Лівії зберігається напружена обстановка, так як не всі збройні загони, які брали участь у боях проти армії Муамара Каддафі, підкорилися урядовим розпорядженням про розформування і здачі зброї. У деяких районах країни оснащення і бойові можливості таких загонів значно перевершують можливості поліції.