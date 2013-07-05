МЗС Росії: Засуджених у Лівії українців вивезли з Тріполі у Зентам

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич повідомив на брифінгу в Москві.

«Минулого тижня в Тріполі сталися збройні сутички за участю так званих революційних бригад і представників спеціальних силових структур лівійської влади. У зв'язку з цим уряд Лівії був вимушений вжити посилених заходів із забезпечення правопорядку і безпеки в столичному регіоні», - сказав Лукашевич.

На тему: Суд у Лівії розглядає апеляцію 19 українців, звинувачених у співпраці з Каддафі

«В умовах загострення військово-політичної ситуації в Тріполі двоє громадян Росії, а також дев’ятнадцять громадян України і троє громадяни Республіки Білорусь, які відбувають покарання за вироком лівійського суду, були переведені до міста Зентам», - повідомив він і зазначив, що це місто розташоване в 160 км від лівійської столиці.

Представник МЗС РФ також нагадав, що 3 липня в Тріполі відбулося засідання Вищого військового суду з розгляду апеляції на рішення суду першої інстанції у цій справі.

Лукашевич повідомив, що після заслуховування сторін прийнято рішення перенести засідання на 14 серпня.

Довідка УНІАН. У червні 2012 року лівійський суд засудив 19 українців до 10 років ув’язнення за звинуваченням у пособництві режиму Каддафі. Засуджені відкидають висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що прибули до Лівії працювати за контрактами в нафтовій галузі.