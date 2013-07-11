Через комп'ютерний збій в Аргентині скасували понад 60 авіарейсів

В результаті збою не змогли відлетіти кілька тисяч пасажирів, пише РІА Новости.

Як випливає з повідомлення компанії Aerolineas Argentinas, скасування рейсів викликані зупинкою центрального комунікаційного обладнання в процесинговому центрі авіаперевізника, що обслуговується оператором Empresa Telefonica de Argentina.

Причина настільки довгих відновлювальних робіт, за повідомленням авіаперевізника, полягає в тому, що телекомунікаційний оператор не забезпечив можливість резервного копіювання даних.

У ніч на четвер авіакомпанія повідомила, що протягом четверга всі польоти будуть здійснюватися за розкладом, при цьому не уточнивши, коли будуть здійснені скасовані рейси. Авіаперевізник попросив вибачення у пасажирів, зазначивши, що відповідальність лежить виключно на операторі телекомунікаційних послуг, і заявив, що подасть на нього до суду.