Через комп'ютерний збій в Аргентині скасували понад 60 авіарейсів
Більше 60 рейсів авіакомпаній Aerolineas Argentinas і Austral були скасовані в середу через збій у внутрішній комунікаційній системі авіакомпанії Aerolineas Argentinas.
В результаті збою не змогли відлетіти кілька тисяч пасажирів, пише РІА Новости.
Як випливає з повідомлення компанії Aerolineas Argentinas, скасування рейсів викликані зупинкою центрального комунікаційного обладнання в процесинговому центрі авіаперевізника, що обслуговується оператором Empresa Telefonica de Argentina.
Причина настільки довгих відновлювальних робіт, за повідомленням авіаперевізника, полягає в тому, що телекомунікаційний оператор не забезпечив можливість резервного копіювання даних.
У ніч на четвер авіакомпанія повідомила, що протягом четверга всі польоти будуть здійснюватися за розкладом, при цьому не уточнивши, коли будуть здійснені скасовані рейси. Авіаперевізник попросив вибачення у пасажирів, зазначивши, що відповідальність лежить виключно на операторі телекомунікаційних послуг, і заявив, що подасть на нього до суду.