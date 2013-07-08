Збитки від катастрофи Boeing-777 в США перевищили $120 млн

Матеріальний збиток від катастрофи південнокорейського авіалайнера Boeing-777 при посадці в аеропорту Сан-Франциско 6 липня склав 137,3 мільярда вон (близько 120,1 мільйона доларів), передає агентство Ренхап.

Літак з 16 членами екіпажу і 291 пасажиром розбився, не долетівши кількох метрів до злітно-посадкової смуги, проте більшість людей, що знаходилися на борту вціліли, загинули дві 16-річні дівчини з Китаю. 182 людини були госпіталізовані.

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За даними агентства, сама авіакомпанія Asiana Airlines, якій належав літак, що розбився, виплатить лише 2,26% від загальної суми збитку від авіакатастрофи. Boeing-777, який перебував у фінансовому лізингу з 2006 року, був застрахований у дев'яти компаніях на суму 99,5 мільйона доларів.

Пілот південнокорейського Boeing-777, що розбився 6 липня при посадці в Сан-Франциско, налітав на ньому всього 43 години, передає телеканал CNN з посиланням на управління цивільної авіації Південної Кореї. Як передає CNN, американські та південнокорейські офіційні особи, які ведуть розслідування причин катастрофи, опитують пілота Лі Кан Гука, який сидів у капітанському кріслі під час нещасливого рейсу 214 з Сеула до Сан-Франциско.

Інформацію про те, що він налітав всього 43 години на Boeing-777-200, опублікував у Сеулі глава управління цивільної авіації Республіки Корея Цой Чон Хо. Також CNN наводить його слова про те, що розслідування ведеться і відносно іншого пілота південнокорейського літака Лі Чон Міна.

Як було оголошено раніше на прес-конференції в Сан-Франциско, цей літак сідав в умовах відключення на літні місяці курсо-глісадної системи, що допомагає пілотам заходити на посадку. Тому пілот був змушений садити літак, візуально визначаючи наближення до злітно-посадкової смуги, що цілком дозволяли погодні умови.

Бортові самописці показали, що при цьому швидкість південнокорейського Boeing була значно нижчою за необхідну і він не долетів до злітно-посадкової смуги. В останню секунду перед ударом об землю пілоти спробували знову набрати висоту, щоб зробити коло, але було вже пізно.

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