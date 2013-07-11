Федерація футболу Єгипту скасувала всі матчі сезону

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Бі-бі-сі.

Дане рішення було ухвалене за підсумками засідання Єгипетської футбольної асоціації. Його схвалили більшість клубів, що входять в елітний дивізіон країни.

Поки невідомо, чи зможуть брати участь у розіграші африканської Ліги чемпіонів провідні клуби Єгипту "Аль-Ахлі" і "Замалек".

Чемпіонат Єгипту переривався більш ніж на півроку в 2012 році. Тоді скасування змагань була пов'язані з заворушеннями на стадіоні в Порт-Саїді, де спровокована уболівальниками бійня забрала життя 74 людей.

Нагадаємо, армія Єгипту 3 липня усунула від влади президента країни Мухаммеда Мурсі, тимчасово призупинила дію конституції і доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру на перехідний період виконувати обов'язки голови держави. У Каїрі 8 липня біля штаб-квартири Республіканської гвардії Єгипту сталися збройні сутички прихильників Мурсі з військовими, внаслідок яких загинули 53 людини.