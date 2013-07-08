ЗМІ: У результаті штурму штаб-квартири гвардії в Каїрі загинуло 70 осіб

Про наростання зіткнень армії і протестуючих повідомив телеканалу Sky News Arabia джерело в одній з лікарень Каїра, передаєРІА Новости.

Раніше МОЗ країни підтвердив загибель 42 людей.

Група озброєних людей напала рано вранці в понеділок на штаб-квартиру республіканської гвардії в Каїрі. У відповідь військові також застосували зброю. Досі затримано близько 200 учасників заворушень. За словами очевидців, нападники досі переховуються в розташованих неподалік мечетях і житлових будинках.

Раніше єгипетські військові заявили, що один офіцер армії загинув і ще близько 40 постраждали в результаті "терористичної атаки". МВС Єгипту також повідомило про загибель свого співробітника в цьому зіткненні.

Угрупування "Брати-мусульмани", чиї активісти, ймовірно, причетні до цього інциденту, закликала своїх прихильників до "інтифади" (повстання) проти тих, "хто вкрав революцію".