Ісламісти прориваються через міст у центрі Каїра

На одній з головних транспортних артерій Каїра, Мосту 6 жовтня, саме зараз точаться зіткнення прихильників Мурсі з силами поліції, яка для розгону натовпу застосовує дробовики і гранати зі сльозогоном. Повідомляється про кількох постраждалих, передає РІА "Новости".

Також багатотисячні юрми ісламістів зараз прямують до штаб-квартирі Республіканської гвардії, де тиждень тому пройшли зіткнення демонстрантів з військовими, загинули 53 і були поранені понад 400 осіб.

Прихильники Мурсі, прагнучи здійснення плану Союзу ісламістських сил країни за ескалації ситуації в країні, вже заявили, що готові піти і на інші ''екстрені, але мирні заходи', поки військові не повернуть законного президента на його посаду''.