З початку року в світі вилучили 317 тисяч фальшивих банкнот євро

За перші шість місяців поточного року в усьому світі було вилучено майже 317 тисяч фальшивих банкнот єдиної європейської валюти. Як повідомляє сьогодні ІТАР-ТАРС з посиланням на Європейський центральний банк (ЄЦБ), штаб-квартира якого розташована у Франкфурті-на-Майні, це число є найвищим з 2010 року.

Популярністю серед фальшивомонетників користувалися, насамперед, 20-єврові купюри (38 відсотків випадків), на другому місці - банкноти достоїнством в 50 євро (44,1 відсотка). Однак, за даними ЄЦБ, активно підробляються і нові версії 5-єврових купюр, які почали друкувати лише цього року. У фінрегулятора раніше відзначали, що вони надійно захищені новими водяними знаками і видозміненою бічною голограмою.

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Як би то не було, серйозних побоювань ця статистика викликати не повинна. Зокрема, на території Німеччини на 10 тисяч жителів припадає всього десь 5 недійсних банкнот. Якщо враховувати всі країни валютного союзу, то ймовірність отримати здачу "фальшивками" дещо більше - 19 купюр на 10 тисяч осіб.

Викликає занепокоєння активність фальшивомонетників в Бельгії і Нідерландах, де було вилучено 21,5 тисячі та 19 тисяч підроблених банкнот відповідно.

За словами представника німецького центробанку (Бундесбанку) Хельмута Ріттена, збиток, нанесений фальшивомонетниками в першому півріччі поточного року, становить 16 мільйонів євро. "Цей показник залишається стабільним з 2011 року. Що стосується Німеччини, то там було вилучено фальшивих грошей на суму в 1,1 мільйона євро", - заявив він. На його думку, роботодавці повинні подбати про те, щоб наймані ними касири пам'ятали про всі ступені захисту купюр і могли визначати фальшивку на око або на дотик.