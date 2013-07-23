У Росії ввели новий вид покарання для футбольних хуліганів

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що передбачає новий вид покарання для особливо злісних вболівальників-порушників - адміністративну заборону на відвідування матчів терміном до 7 років.

Відповідний документ розміщено на офіційному порталі правової інформації у вівторок, повідомляє РІА Новости. На тему: Президент московського ЦСКА назвав ультрас Динамо Київ «націоналістами без мізків» Також закон передбачає штрафи для вболівальників-порушників до 15 тисяч рублів.

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