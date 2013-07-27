В ООН кажуть, що в КНДР може трапитися гуманітарна катастрофа

"Близько 46 тис людей по всій країні залишилися без даху над головою. У Пхенан-Пукто і Пхенан-Намдо завдано масштабної шкоди будівлям, інфраструктурі і посівам", - повідомив заступник офіційного представника генсекретаря Об'єднаних Націй Едуардо Дель Буей, передає Росбалт.

У липні в КНДР пройшли дуже сильні дощі. За наявними даними, були зруйновані або пошкоджені більше 11 тисяч будинків. Зливи також пошкодили понад 10 тисяч га сільськогосподарських угідь.

Представники гуманітарних агентств всесвітньої організації, яких пустили в Пхенан-Пукто, заявляють про серйозну нестачу продовольства і палива.

"Управління ООН з координації гуманітарних питань спостерігає за ситуацією і продовжує працювати з гуманітарною спільнотою в країні, щоб домогтися ефективного розподілу допомоги", - сказав Дель Буей.