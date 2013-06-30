КНДР розміщує нові системи ракетно-залпового вогню на кордоні

КНДР розпочала розміщення нових систем ракетно-залпового вогню на кордоні з Південною Кореєю.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на південнокорейське агентство «Ренхап», передбачається, що нова реактивна артилерія зможе вражати не тільки Сеул і столичний регіон, а й цілі в глибині території Республіки Корея.

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За даними південнокорейських військових, старі системи залпового вогню калібру 107 міліметрів в артилерійських частинах КНДР, розміщених поблизу демілітаризованої зони, що розділяє Корейський півострів, замінюють на модернізовані системи калібру 240 міліметрів. Імовірно радіус дії таких систем сягатиме 70 кілометрів.

Водночас, за інформацією міністерства оборони США, оприлюдненій у травні 2013 року, у цілому у КНДР є 5,1 тисячі систем ракетно-залпового вогню. На кордоні з Південною Кореєю Пхеньян розмістив системи трьох калібрів - 107, 122 і 240 міліметрів. Раніше, у 2010 році, КНДР використовувала реактивну артилерію для обстрілу південнокорейського острова Єнпхендо, тоді загинули двоє військовослужбовців і двоє мирних жителів Республіки Корея.