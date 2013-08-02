Офіційні ЗМІ заявляють, що президент Ірану не закликав знищити Ізраїль

Іранські офіційні ЗМІ "уточнили сенс" висловлювань президента Хасана Рухані на святкуванні Дня Єрусалима в Тегерані, що стосуються Ізраїлю, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

За уточненими даними, президент висловився інакше: "Врешті-решт, на тілі ісламського світу вже довгі роки не заживає рана, викликана окупацією священної землі Палестини і Єрусалима".

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Як стверджують офіційні ЗМІ, Рухані нічого не говорив про "сіоністський режим" і необхідність позбутися від нього, що вже встигло викликати бурю обурення з боку Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні світові ЗМІ повідомили, що новий президент Ірану, якого вважають лібералом, Хасан Рухані заявив наступне: «Сіоністський режим - це рана, нанесена мусульманському світу, яка не загоюється вже кілька десятиліть. Від цієї рани необхідно позбутися».

Раніше Рухані неодноразово заявляв, що має намір поліпшити відносини Ірану з рештою світу.

Інавгурація Рухані відбудеться в суботу 4 серпня.