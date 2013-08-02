Ахмадінеджад: Ізраїль буде знищений

15:08, 02 серпня 2013
Світ
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Поки що чинний президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад під час мітингу в Тегерані з нагоди Дня Єрусалиму  заявив про назрівання змін, які знищать Ізраїль.

Ахмадінеджад погрожує Ізраїлю

Про це повідомляє радіо "Свобода".

Новообраний президент Ірану Гасан Роугані, який приступить  до виконання обов’язків у неділю, також робив погрозливі заяви на адресу Ізраїлю.

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Напівофіційна агенція ISNA цитує слова Роугані про те, що «сіоністський режим був раною на тілі ісламського світу протягом років, і цю рану потрібно видалити».

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