Ахмадінеджад: Ізраїль буде знищений

Про це повідомляє радіо "Свобода".

Новообраний президент Ірану Гасан Роугані, який приступить до виконання обов’язків у неділю, також робив погрозливі заяви на адресу Ізраїлю.

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Напівофіційна агенція ISNA цитує слова Роугані про те, що «сіоністський режим був раною на тілі ісламського світу протягом років, і цю рану потрібно видалити».