Ахмадінеджад: Ізраїль буде знищений
15:08, 02 серпня 2013Світ
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Поки що чинний президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад під час мітингу в Тегерані з нагоди Дня Єрусалиму заявив про назрівання змін, які знищать Ізраїль.
Ахмадінеджад погрожує Ізраїлю
Про це повідомляє радіо "Свобода".
Новообраний президент Ірану Гасан Роугані, який приступить до виконання обов’язків у неділю, також робив погрозливі заяви на адресу Ізраїлю.
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Напівофіційна агенція ISNA цитує слова Роугані про те, що «сіоністський режим був раною на тілі ісламського світу протягом років, і цю рану потрібно видалити».
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