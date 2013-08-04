США закрили посольства у 17 мусульманських країнах через можливі теракти

Велика Британія і Німеччина закрили свої посольства у Ємені, Канада – у Бангладеш, передає Радіо «Свобода».

Поблизу іноземних посольств у цих країнах посилено заходи безпеки.

Раніше Інтерпол оприлюднив попередження про загрози, пов’язані з втечею у липні з в’язниць сотень бойовиків «Аль-Каїди» у 9 країнах, зокрема в Іраку, Лівії та Пакистані.

Напередодні уряд США провів на цю тему спеціальне засідання. 2 серпня Державний департамент США попередив американців, які перебувають за кордоном, про загрозу терористичних нападів.