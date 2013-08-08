У Польщі спека вигинає колії і зупиняє поїзди

Спека не просто дошкуляє пасажирам польської залізниці, але спричиняє часті викривлення залізничного полотна, що несе серйозну небезпеку, пише Польське радіо.

Щодня надходить кількадесят повідомлень про випадки деформування рейок через високу температуру, через що на кількох маршрутах необхідно припиняти рух. Через високі температури колії можуть розігрітися навіть до 70 градусів.

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Наприклад, уже зупинили рух поїздів поблизу міст Ополє (Opole) та Стрикув (Stryków) на південному заході та у центрі країни.

"У конкретних випадках, там де дійсно трапляється значне деформування рейок, ми вводимо обмеження швидкості. Воно може зобов’язувати на відстані, наприклад, 100, 200 або 500 метрів",– повідомив представник залізничної компанії PLK Роберт Кучинський.