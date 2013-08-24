Чоловік після пограбування автосервісу викрав поліцейський автомобіль

Як повідомляє інтернет-поратл mixnews.lv з посиланням на інспектора Латгальськая управління поліції Анастасію Лайзане, у п'ятницю, 23 серпня, близько 17.00 Ральф токах, 1965 року народження, скоїв збройне пограбування у Резекне, після чого втік.

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Держполіція почала в Латгалії операцію "Капкан" із затримання злочинця. У регіон стягнуті значні сили поліції з усієї країни, повідомляє РІА Новости.

Як пише Delfi, під час пограбування Токахо викрав автомашину Audi Q7, на якій він намагався втекти від поліцейських. Водій не підкорився поліції і не зупинився, але потім потрапив в аварію. На місці ДТП підозрюваний викрав поліцейську машину, погрожуючи обрізом.

Поліцейські стріляли по колесах машини і в заднє скло, але грабіжникові вдалося виїхати у бік лісу. Операція триває, в регіон стягнуті додаткові сили.

За інформацією правоохоронних органів, чоловік може спробувати нелегально перетнути російський кордон.