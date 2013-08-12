В Одесі п'яний викрав трамвай

19:58, 12 серпня 2013
Суспільство
661 0

В Одесі міліція затримала чоловіка, який викрав трамвай.

нічний трамвай / фото з сайту Думская

В Одесі міліція затримала чоловіка, який викрав трамвай.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, до міліції о 00.30 надійшло повідомлення про те, що із Старосінної площі невідомий викрав трамвайний вагон, що стояв на запасній колії.

Скориставшись навігаційним устаткуванням, співробітники КП «Одесміськелектротранс» з'ясували, що трамвай рухається у бік 2-ї станції Люстдорфської дороги, про що й повідомили правоохоронців.

На тему: У Львові невідомі викрали трамвай і протаранили ним будинок

«Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою. Прибувши на місце, міліціонери виявили трамвай, а також горе-викрадача, який вже встиг знеструмити вагон і збирався тікати. Зловмисника доставили до райвідділу. Ним виявився колишній співробітник комунального підприємства «Одесміськелектротранс», який два тижні тому звільнився за власним бажанням», – повідомили у відділі.

У міліції чоловік розповів, що відпочивав у барі неподалік від Старосінної площі, де вживав алкогольні напої. Вийшовши на вулицю, побачив трамвайний вагон, в якому нікого не було. Під впливом алкоголю він захотів пригадати трудові будні, і вирішив покататися.

Скориставшись навичками, правопорушник пробрався до салону і почав «подорож». На кінцевій зупинці громадського транспорту, на 2-й станції Люстдорфської дороги, його зустріли співробітники міліції і колишні колеги.

Як повідомив начальник слідчого відділу Київського РВ ОМУ капітан міліції Олександр Мільчук, стосовно зловмисника розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєння даного порушення передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на такий самий строк.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter