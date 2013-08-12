В Одесі п'яний викрав трамвай

В Одесі міліція затримала чоловіка, який викрав трамвай.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, до міліції о 00.30 надійшло повідомлення про те, що із Старосінної площі невідомий викрав трамвайний вагон, що стояв на запасній колії.

Скориставшись навігаційним устаткуванням, співробітники КП «Одесміськелектротранс» з'ясували, що трамвай рухається у бік 2-ї станції Люстдорфської дороги, про що й повідомили правоохоронців.

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«Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою. Прибувши на місце, міліціонери виявили трамвай, а також горе-викрадача, який вже встиг знеструмити вагон і збирався тікати. Зловмисника доставили до райвідділу. Ним виявився колишній співробітник комунального підприємства «Одесміськелектротранс», який два тижні тому звільнився за власним бажанням», – повідомили у відділі.

У міліції чоловік розповів, що відпочивав у барі неподалік від Старосінної площі, де вживав алкогольні напої. Вийшовши на вулицю, побачив трамвайний вагон, в якому нікого не було. Під впливом алкоголю він захотів пригадати трудові будні, і вирішив покататися.

Скориставшись навичками, правопорушник пробрався до салону і почав «подорож». На кінцевій зупинці громадського транспорту, на 2-й станції Люстдорфської дороги, його зустріли співробітники міліції і колишні колеги.

Як повідомив начальник слідчого відділу Київського РВ ОМУ капітан міліції Олександр Мільчук, стосовно зловмисника розпочато кримінальне провадження ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєння даного порушення передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на такий самий строк.