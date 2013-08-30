Сноуден використовував чужі акаунти для доступу до інформаціїї

Кожен профіль користувача у внутрішньокорпоративної мережі АНБ (NSAnet) має певний рівень доступу. Як і в багатьох співробітників агентства, у Сноудена був допуск до документів під грифом "цілком таємно". Однак, деякі файли залишалися доступними лише керівництву, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал NBC News.

Як системний адміністратор Сноуден мав можливість вносити зміни в профілі користувачів NSAnet. Повідомляється, що АНБ вже виявило кілька випадків, коли Сноуден зловживав службовим становищем і використовував чужі акаунти, щоб отримати доступ до секретних файлів.

Екс-співробітник ЦРУ Сноуден оприлюднив у ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за громадянами по всьому світу. Він втік із США, які розглядають його дії як державну зраду. Провівши більше місяця в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво", куди він прилетів з Гонконгу, Сноуден 31 липня отримав тимчасовий притулок у РФ.