Франція перевірить розкриту Сноуденом американську програму стеження

На думку деяких програмістів, завдяки цій розробці американські спецслужби отримують дані про користувачів Google, Microsoft і Skype за межами Штатів, повідомляє ВВС.

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Початком для розслідування стала заява двох французьких правозахисних груп, які вважали, що таємниця особистого життя користувачів була грубо порушена.

Ще в липні президент Франції Франсуа Олланд заявив, що стеження за посольствами європейських країн у США Натиснути може поставити під загрозу переговори про торговельну угоду Брюсселя і Вашингтона.

Як повідомляв УНІАН, Сноуден, який оприлюднив у ЗМІ інформацію про те, що спецслужби США проводять глобальну програму стеження, 1 серпня отримав тимчасовий притулок у Росії. Перед цим він більше місяця провів у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво.

Влада США звинувачує Сноудена у розголошенні секретної інформації про програми електронного стеження АНБ. На батьківщині йому інкримінується порушення двох статей закону США про шпигунство від 1917 / несанкціоноване розголошення секретної інформації, що зачіпає національну оборону, і умисна передача даних американської розвідки особам, які не мають права на отримання таких відомостей /. Крім того, Сноудену ставиться в провину крадіжка власності уряду США.

По кожному з цих пунктів йому загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.