Великобританія передумала воювати проти Сирії

Він припустив, що силові дії проти сирійської влади все одно відбудуться, незважаючи на відмову Лондона взяти в них участь.

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Глава оборонного відомства зробив заяву після того, як стали відомі результати голосування парламенту.

Члени нижньої палати британського парламенту проголосували проти пропозиції можливого військового втручання країни проти Сирії.

Для ведення будь-якого виду військових дій буде потрібно нове голосування. За документ проголосували 272 депутати, а 285 висловилися проти.

Прем'єр -міністр Девід Кемерон сказав, що британський парламент очевидно дав зрозуміти, що не бажає робити жодних кроків і буде поступати відповідно до цього.

Нагадаємо, чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли низка ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійські власті відкинули звинувачення, а коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.

За матеріалами: РІА Новости і Російської служби Бі-бі-сі