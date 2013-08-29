Великобританія опублікувала документи про "легальність" удару по Сирії

На думку кабінету міністрів Девіда Кемерона, всі необхідні умови для початку операції «з гуманітарних міркувань» виконані.

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По-перше, «більшість країн світу переконані» , що сирійський режим застосував хімічну зброю проти власного народу, по-друге, «ніякої реальної альтернативи використанню військової сили немає», по-третє, використовувати силу планується в «мінімально необхідному» для полегшення гуманітарної ситуації масштабі, повідомляє Lenta.ru.

У документах підкреслюється , що Лондон неодноразово намагався довести правоту своєї позиції в Раді безпеки ООН, але його доводи не були почуті, тому єдиною альтернативою залишається «прийняття виняткових заходів для зниження масштабів гуманітарної катастрофи в Сирії і підрив можливостей сирійського режиму з використання хімічної зброї».

Документ потрапив у пресу напередодні парламентських дебатів про можливість нанесення військових ударів по цілях в Сирії. На думку британського уряду , він покликаний продемонструвати легальність та необхідність таких ударів.

США , Великобританія і Франція раніше вже поклали відповідальність за хімічну атаку в східних передмістях Дамаска на уряд Сирії і пообіцяли покарати сирійська влада за загибель сотень людей. Керівництво Сирії відкидає ці звинувачення, заявляючи, що готове до відбиття будь-якої агресії ззовні.

У Сирії знаходяться експерти ООН з хімічної зброї, які проводять розслідування на місці інциденту в передмісті Дамаска. Очікується, що вони покинуть Сирію в суботу, 31 серпня. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав у зв'язку з цим міжнародне співтовариство дочекатися результатів місії експертів, перш ніж робити висновки про природу інциденту.

За даними сирійської опозиції , в ніч на 21 серпня в дамаському передмісті Гута, що знаходиться під контролем повстанців, урядові сили застосували хімічну зброю, жертвами якого стали майже 1600 мирних жителів. Експерти ООН повинні підтвердити або спростувати використання отруйних речовин. До їхньої компетенцію, однак, не входить визначення відповідальності за їх застосування, будь-якої з воюючих сторін.