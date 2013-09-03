До Сирії почали проникати підготовані в ЦРУ бійці - газета
21:03, 03 вересня 2013Світ
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Президент США Барак Обама заявив, що до Сирії для боротьби з урядовими силами попрямували перші бійці підрозділу, який проходив навчання в інструкторів ЦРУ.
Обама розповів про бійців ЦРУ в Сирії
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на газету New York Times.
За даними видання, ця інформація була озвучена напередодні в ході зустрічі Обами з представниками конгресу. Президент США зазначив, що підготований співробітниками ЦРУ підрозділ складався з 50 бійців. Вони проходили підготовку в Йорданії і вже почали невеликими групами проникати через йордансько-сирійський кордон.
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Конфлікт не припиняється в Сирії з березня 2011 року. За даними ООН, жертвами протистояння за цей час стали близько 100 тисяч осіб. Влада країни заявляє, що зіштовхуються з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.
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