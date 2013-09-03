Експерти вважають, що економіка єврозони вийшла з рецесії

Як вважають аналітики, економіка єврозони вийшла з рецесії. Проте, в доповіді, опублікованій у вівторок, 3 вересня, експерти попереджають, що про повне одужання світової економіки говорити ще рано, передає dw.de з посиланням на агентство dpa.

У Франції, ФРН і Великобританії ВВП буде рости швидше, ніж очікувалося. Так, згідно з експертною оцінкою, у Франції - другій за величиною економіці Європи, - ВВП до кінця поточного року має зрости на 0,3 відсотка. При цьому ще чотири місяці тому експерти пророкували його падіння на 0,3 відсотка. Прогноз щодо Німеччини, згідно з яким зростання ВВП повинно було скласти 0,4 відсотка, був скоригований до 0,7 відсотків. Прогноз зростання ВВП Великобританії збільшився з 0,8 до 1,5 відсотка.

Водночас ОЕСР знизив оцінку зростання економіки США на 2013 рік з 1,9 до 1,7 відсотка, а для Китаю прогноз погіршений з 7,8 до 7,4 відсотка, повідомляє агентство dpa.

Оцінки для Японії та Італії збереглися на попередньому рівні. Зростання японської економіки складе 1,6 відсотка, а падіння італійської - 1,8 відсотка. Одночасно автори доповіді відзначають, що держава повинна підтримувати економіку за допомогою ”нестандартної грошово -кредитної політики”.