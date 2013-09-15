У Румунії через повені евакуйовано майже 7 тисяч осіб

Раніше повідомлялося про 7 загиблих і 370 евакуйованих із району затоплення.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

”Вода спадає. Із четверга загинули дев`ять осіб, 6,9 тисяч евакуйовано, 1,7 тисяч будинків затоплено”, - сказав представник місцевого МНС.

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Внаслідок проливних дощів, що почалися 11 вересня, затопленими виявилися понад три тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.