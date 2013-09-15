У Румунії через повені евакуйовано майже 7 тисяч осіб
13:51, 15 вересня 2013Світ
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Щонайменше 6,9 тисяч осіб були змушені залишити свої будинки на сході Румунії через повені, число жертв збільшилося до дев`яти.
Через повінь загинули дев'ять людей / Фото: instagram.com / torbenthomsen
Раніше повідомлялося про 7 загиблих і 370 евакуйованих із району затоплення.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.
”Вода спадає. Із четверга загинули дев`ять осіб, 6,9 тисяч евакуйовано, 1,7 тисяч будинків затоплено”, - сказав представник місцевого МНС.
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Внаслідок проливних дощів, що почалися 11 вересня, затопленими виявилися понад три тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.
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