Більше 4 тисяч осіб зникло безвісти після повеней в Індії

Раніше повідомлялося, що безвісти зникло порядку 5,7 тисячі людей, повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Hindu, яка цитує місцеву владу.

При цьому останні цифри також поки не остаточні. У складеному владою штату поіменному списку - 3 тисячі 991 індієць (у тому числі 1 тисяча 356 жінок і 421 дитина) і 92 непальці.

Найбільші труднощі для місцевих служб представляє складання списків зниклих безвісти іноземців. Раніше повідомлялося, що їх кількість складає 305 осіб - йшлося про непальців, американців, британців і громадянах ОАЕ. Однак, як зазначає Hindu, на даний момент тільки посольство США зверталося до влади Уттаракханд із запитом про долю двох американців індійського походження. За даними консульства Росії в Індії, ніхто з росіян від повеней не постраждав.

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Сильні зливи 14-17 червня призвели до розливу ряду річок, зсувів і повеней. Були знайдені тіла близько тисячі осіб. Екологи заявляють, що лихо в Уттаракханді досягло таких масштабів через зменшення площі лісів, погано спланованого будівництва дамб, зведення будинків в місцях, де є загроза зсувів.

В ході рятувальної операції, в якій ключову роль зіграли гелікоптери ВПС Індії, були евакуйовані близько 110 тисячі осіб, значна частина - повітряним шляхом. У рятувальній операції було задіяно 55 гелікоптерів.