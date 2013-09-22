У Китаї суд засудив відомого політика Бо Силая до довічного терміну (відео)

Слухання у справі Бо Силая тривали з 22 серпня. Засідання суду проходило в місті Цзінань, столиці провінції Шаньдун. Колишній член політбюро ЦК Компартії Китаю і колишній партсекретар китайського мегаполісу Чунцін, якому в липні виповнилося 64 роки, звинувачувався в отриманні хабарів, присвоєння держкоштів і зловживанні службовим становищем з 1999 по 2012 роки, повідомляє РИА Новости за інформацією Рейтер.

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На суді Бо Силай відмовився від своїх зізнань, зроблених під час внутрішньопартійного розслідування і на стадії попереднього слідства, заявивши, що вони були дані під тиском слідства. Держобвинувач вважає злочин Бо Силая доведеними і зажадав суворого покарання.

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