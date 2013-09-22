У Китаї суд засудив відомого політика Бо Силая до довічного терміну (відео)

12:08, 22 вересня 2013
Світ
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Китайський суд визнав колишнього члена політбюро ЦК Компартії Китаю Бо Силая винним за всіма пред'явленими йому звинуваченнями і засудив до довічного позбавлення волі.

Суд, Китай, Бо Силай / Фото: weibo.com/jinanzhongyuan

Слухання у справі Бо Силая тривали з 22 серпня. Засідання суду проходило в місті Цзінань, столиці провінції Шаньдун. Колишній член політбюро ЦК Компартії Китаю і колишній партсекретар китайського мегаполісу Чунцін, якому в липні виповнилося 64 роки, звинувачувався в отриманні хабарів, присвоєння держкоштів і зловживанні службовим становищем з 1999 по 2012 роки, повідомляє РИА Новости за інформацією Рейтер.

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На суді Бо Силай відмовився від своїх зізнань, зроблених під час внутрішньопартійного розслідування і на стадії попереднього слідства, заявивши, що вони були дані під тиском слідства. Держобвинувач вважає злочин Бо Силая доведеними і зажадав суворого покарання.

Відео: ТСН

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