У Китаї почався суд над відомим політиком Бо Силаєм

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Засідання відбувається у місті Цзінань провінції Шаньдун. Повідомляється, що політика доставили до суду поліцейські.

Після початку слухань Бо Силай відкинув одне із звинувачень - у хабарництві. Йому висунули звинувачення в отриманні хабарів на суму більше 3,5 мільйонів доларів від свого друга, підприємця Сюй Міна (Xu Ming) і директора компанії Dalian International Development Ltd Тана Сяолін (Tang Xiaolin). Політик повідомив, що не отримував хабарів від Тана.

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"Справа Бо Силая" вважається найгучнішим за останній час корупційним процесом у Китаї. Наприкінці липня прокуратура міста Цзінань висунула колишньому партійному керівнику китайського мегаполісу Чунцин Бо Силаю офіційні звинувачення в корупції і перевищенні посадових повноважень.

Розслідування Центральної комісії з перевірки дисципліни викрило політика в тому, що, займаючи високі керівні пости, в тому числі міністра комерції, він використовував службове становище в особистих цілях, активно просував інтереси своїх родичів і брав хабарі. У 2012 році дружина політика за вбивство британського підданого була засуджена до смертної кари з дворічною відстрочкою.