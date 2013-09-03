У Донецькій області на хабарі спіймали мера міста

Як повідомила сьогодні, 3 вересня, УНІАН керівник прес-служби прокуратури Донецької області Алла Коник, міського голову викрили в отриманні хабарі і відкрили у зв'язку з цим кримінальне провадження. За її словами, це «сталося сьогодні, буквально годину тому».

Було встановлено, що чиновник вимагав і одержав від підприємця 2 тис. доларів США, оскільки саме в таку суму оцінив міський голова своє сприяння у виділенні земельної ділянки під будівництво магазину.

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Слідчими прокуратури області за цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 368 КК України (отримання хабара) - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, встановлюються всі обставини події.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Донецької області.