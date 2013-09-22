Папа Римський закликав священиків активно вивчати цифрові технології

Папа Римський у своєму зверненні до учасників пленарної асамблеї Папської ради з соціальної комунікації в суботу відзначив, що "саме зараз, в епоху глобалізації, зростає дезорієнтація, самотність, невизначеність щодо сенсу життя", повідомляє РІА Новости.

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Понтифік нагадав про старе правило паломників, про який говорив святий Ігнатій: "Той, хто супроводжує паломників і йде разом з ними, повинен дотримуватися їхнього кроку, тобто не відставати і не випереджати". "Тому Церква, яка супроводжує людей у дорозі, повинна вміти йти спільно з ними, що вимагає ретельного і кваліфікованого навчання священиків, ченців і мирян. Величезний цифровий континент - це не тільки технології, він складається з реальних людей", - сказав Франциск.

Він підкреслив, що в сфери, створені новими технологіями важливо входити "з обачністю", щоб уважно слухати і зміцнювати людей.