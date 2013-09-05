Папа Франциск написав листа Путіну

Текст послання понтифіка, надісланого 4 вересня наводить «Радіо Ватикану».

«Лідери G20 не можуть залишатися байдужими до драматичного становища, в якому вже занадто довгий час перебуває сирійський народ і яке загрожує подальшими стражданнями для загрузлого у чварах регіону, який потребує миру», - написав понтифік Путіну як главі країни-господині саміту у 2013 році, пише Лента.ру .

Він закликав лідерів країн-учасниць G20 подолати свої розбіжності, припинити обговорення варіантів військового втручання і спробувати знайти мирний спосіб вирішити сирійський конфлікт. «Уряди всіх країн морально зобов'язані зробити все можливе для надання гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту: як усередині країни, так і за її межами», - додав папа Римський Франциск.

У висновку послання понтифік зазначив, що молитиметься за плідну роботу країн-членів G20 з цього питання, і благословив саміт у Санкт -Петербурзі.

Саміт «великої двадцятки» відкрився в Санкт-Петербурзі 5 вересня. Незважаючи на те, що захід є майданчиком для обговорення економічних питань, однією з головних тем для обговорення в колі 20 країн у 2013 році називають ситуацію в Сирії. Росія напередодні саміту G20 виступила з критикою планів США з збройного втручання в конфлікт.