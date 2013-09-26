Берлусконі заявив, що через судові переслідування не спить 55 днів

"Це найжахливіші дні мого життя. Мене хочуть викинути з історії через настільки несправедливе і ганебне звинувачення. Мене хочуть видати за злодія, хоча я ніколи не крав", - наводять місцеві ЗМІ слова екс-прем'єра, який пізно ввечері у середу зустрівся у Римі з депутатами і сенаторами своєї партії "Народ свободи" (НС), пише РІА Новости.

У ході цього зібрання Берлусконі повторив звинувачення на адресу слідчих і судових органів Італії, які, на його думку, "ведуть підривну операцію проти правової держави".

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За інформацією журналістів, учасники зібрання вирішили, що у разі, якщо 4 жовтня спеціальна комісія (джунта) Сенату Республіки проголосує за позбавлення Берлусконі повноважень сенатора, вони в масовому порядку подадуть у відставку з депутатських та сенаторських постів. Судячи з усього, такий крок готові будуть зробити і члени нинішнього коаліційного уряду від НС. За деякими даними, на відставку в цьому випадку можуть зважитися і парламентарії з "Ліги Півночі", які в даний час перебувають в опозиції, але довгий час були вірними союзниками Берлусконі.

На думку ряду політичних спостерігачів, настільки жорстка позиція керівництва НС пояснюється побоюваннями Берлусконі, який після позбавлення парламентського імунітету може бути заарештований за іншими слідчими справами.

Впливова газета Corriere della Sera пояснює "жорстку лінію" прихильників екс-прем'єра їх прагненням змусити президента Італії Джорджо Наполітано розпустити палати національного парламенту і призначити нові вибори. За відомостями газети, в Квірінальському (президентському) палаці мають намір ретельно розібратися в тому, що відбувається в середовищі парламентаріїв НС, і оцінити ймовірність урядової кризи.

Справа медійної групи Mediaset є одним з найгучніших судових процесів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю Берлусконі. За даними слідства, група Берлусконі купувала права на показ кінофільмів через підставні фірми, непомірно збільшуючи при цьому закупівельні ціни. Різниця між справжньою і роздутою ціною переводилася на рахунки в банках Швейцарії і Багамських островів, де таким чином виникли "чорні фонди".

У рамках цієї справи Берлусконі і його партнери звинувачуються в незаконному привласненні грошових коштів на суму 34 мільйонів доларів США тільки в період між липнем 2002 року і листопадом 2005 року. Крім того, керівництво Mediaset звинувачується у спотворенні фінансової звітності і ухилянні від сплати податків у розмірі приблизно 8 мільйонів євро.