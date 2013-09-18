Суд встановив суму компенсації, яку сплатить холдинг Берлусконі

Як повідомляє агентство TMNews, верховний суд відхилив всі доводи представників Fininvest, задовольнивши лише один з них, і затвердив остаточну суму компенсації в розмірі 540,7 мільйона євро у зв'язку з нечесним придбанням Fininvest контролю над Mondadori, пише РІА Новости.

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Таким чином, розмір виплати, яку встановив апеляційний суд Мілана 9 липня 2011, скоротився з 564,2 мільйона євро на 23,5 мільйона.

Судова тяжба з приводу скандалу з Fininvest тривала не один рік. У 2009 році цивільний суд Мілана вирішив, що Берлусконі причетний до справи про хабарі, яка пов'язана із отриманням контролю над видавничою групою Mondadori сімейної групою екс -прем'єра Fininvest. Тоді суд зобов'язав холдинг виплатити 750 мільйонів євро компанії Cir, яка належить магнату Карло Де Бенедетті, визнавши за Cir право на компенсацію збитків у зв'язку з "втратою шансу" на придбання Mondadori. Це рішення суду було опротестовано юристами Fininvest в апеляційному суді, який у свою чергу скоротив розмір компенсації майже на 200 мільйонів євро.

За даними слідства, під час придбання Mondadori сімейної імперією Берлусконі Fininvest в 1991 році був підкуплений суддя Вітторіо Метта. Саме він повинен був вирішити, хто повинен контролювати Mondadori. Передбачається, що Fininvest перевів йому велику суму грошей, після чого суддя постановив, що контроль над Mondadori повинна здійснювати саме сімейна імперія Берлусконі.