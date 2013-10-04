У Росії затримали лідерів фінансової піраміди на базі МММ

Співробітники відомства за участю фахівців Росфінмоніторингу провели великомасштабну операцію з документування протиправної діяльності соціальної групи взаємодопомоги "Витязі", повідомляє РІА Новости.

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"Зазначена організація створена Дмитром Мазановим, Дмитром Кургіним, а також їх спільниками з числа колишніх учасників "МММ 2011". Вона має вибудувану ієрархічну систему: засновникам підпорядковувалися регіональні координатори, які контролювали діяльність місцевих адміністраторів", - зазначили в МВС.

У рекламі і на сайті організації засновники гарантували майбутнім вкладникам, що їхні гроші будуть інвестовані в "високоприбуткові фінансові проекти". Насправді ж ці проекти не мали ніякого сенсу, а виплати здійснювалися за рахунок коштів нових жертв схеми, інформують правоохоронці. За даними відомства, в "піраміду" було залучено близько 10 тисяч громадян по всій Росії.

"За наявною оперативною інформацією, у розпорядженні зловмисників знаходилося більше 400 мільйонів рублів, більша частина з яких розподілялася між організаторами та активними учасниками схеми", - йдеться в повідомленні.

Мазанов, Кургін і ще троє найбільш активних учасників затримані оперативниками в ході операції, в якій брало участь понад 400 поліцейських.