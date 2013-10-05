Італійський режисер Ліццані наклав на себе руки на 92-му році життя

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Карло Ліццані (у Росії його прізвище часто писали як Лідзані) народився в Римі у квітні 1922 року. Почав свою діяльність в кінематографі з критики і написання сценаріїв для таких знаменитих майстрів італійського неореалізму , як Роберто Росселіні, Джузеппе де Сантіс і Альберто Латтуада. Потім почав працювати в Мілані асистентом режисера. Свій перший документальний фільм "На Півдні щось змінилося" зняв у 1950 році.

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Вже на наступний рік Ліццані випустив свою дебютну художню стрічку "Обережно! Бандити!" . Здобув популярність після драми "Повість про бідних закоханих". Але справжню славу принесли йому фільми, зняті в кримінальному жанрі : "Процес у Вероні" , "Бандити в Мілані" , "Божевільний Джо", "Муссоліні , останній акт". Коли в СРСР почалася перебудова, зняв фільм "Дорогий Горбачов" , який був представлений на Венеціанському кінофестивалі і отримав широкий громадський резонанс.

Його останній художній фільм "Готель Меїна" вийшов на екрани в 2007 році. В останні роки режисер продовжував працювати в документальному кіно і на телебаченні. У 2013 році спільно з Джанні Боццаккі випустив фільм "Неореалізм. Ми були не тільки "Викрадачі велосипедів".

Ліццані написав фундаментальну книгу "Історія італійського кіно". З 1979 по 1982 рік він був директором Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Режисер був удостоєний вищих державних нагород Італії.

Нагадаємо, у листопаді 2010 року на 96-му році життя, також викинувшись з вікна, скоїв самогубство видатний італійський кінорежисер і комедіограф Маріо Монічеллі (Mario Monicelli).