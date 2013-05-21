Французький письменник застрелився в Соборі Паризької Богоматері

Французький письменник Домінік Веннер вчинив сьогодні самогубство в Соборі Паризької Богоматері, пише ІТАР-ТАРС з посиланням на інформаційний телеканал "БФМ-ТБ".

За словами очевидців, він наклав на себе руки за допомогою пістолета прямо перед храмовим вівтарем. Туристи і віруючі, які перебували на той момент у будівлі, були негайно евакуйовані. Місце події оточено поліцією.

Мотиви, які підштовхнули Веннера покінчити життя самогубством, поки що невідомі. Проте повідомляється, що при собі він мав кілька листів, в яких може міститися відповідь на це питання. Наразі їх направлено на експертизу.

Веннер народився 16 квітня 1935 року в Парижі. В молодості він долучився до руху націоналістів у Франції, був прихильником радикальних заходів і навіть провів півтора року за ґратами за участь у діяльності підпільної терористичної Таємної збройної організації.

Незважаючи на крайню праву орієнтацію політичних поглядів, Веннер був визнаним есеїстом, автором низки історичних праць, зокрема про революцію 1917 року в Росії. Його "Історія Червоної Армії" була відзначена Французькою академією в 1981 році.

Як наголошується, самогубство Веннера це вже другий такий інцидент за останні тижні у французькій столиці. 16 травня чоловік наклав на себе руки в одній з початкових шкіл у самому центрі Парижа, за кілька сотень метрів від Ейфелевої вежі. Очевидцями кривавої драми стали діти і вихователі.