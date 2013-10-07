У Швеції починається Нобелівський тиждень

Відкриє тиждень Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті в Стокгольмі, який у понеділок в середині дня представить імена володарів нагороди в галузі фізіології або медицини. У вівторок і середу Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук назве імена призерів у галузі фізики та хімії, повідомляє РІА Новости.

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Дату оголошення імені нобелівського лауреата з літератури Шведська академія, що відповідає за цю роботу, поки не визначила. За сформованою традицією, академія робить це або напередодні тижня оприлюднення Нобелівських лауреатів, або в самому її початку. Ім`я лауреата зазвичай визначається в четвер, що випадає на тиждень оголошення імен нобелівських лауреатів.

Норвезький нобелівський комітет у п`ятницю в Осло назве володаря або володарів нагороди за роботу зі зміцнення миру. Цього року в списку претендентів на премію 259 кандидатів, 50 з яких - громадські та міжнародні організації.

Завершиться Нобелівський тиждень 14 жовтня у Стокгольмі, де в Королівській шведській академії наук назвуть призера в галузі економіки - премії, заснованої в 1968 році шведським Держбанком в пам`ять про Альфреда Нобеля. Сам Альфред Нобель заповідав в кінці 19 століття лише п`ять нагород.

Сума кожної з Нобелівських премій цього року становить 8 мільйонів шведських крон (926 тисяч євро або один мільйон доларів).