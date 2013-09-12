Володимира Путіна висувають на Нобелівську премію миру

З такою пропозицією виступив президент Всеросійського фонду освіти Сергій Комков, повідомляє РСН.

«Володимир Путін на практиці показав свою прихильність справі миру. Будучи керівником однієї з провідних країн світу, він прикладає максимум зусиль для збереження миру і спокою не лише на території власної держави, але й активно сприяє мирному врегулюванню всіх конфліктів, які виникають на планеті», - йдеться в повідомленні.

За словами Комкова, президент РФ Володимир Путін - визнаний світовий лідер і авторитет, з думкою якого рахуються керівники всіх держав, громадських спільнот і громадських інститутів.

Нобелівська премія миру - це одна із найбільш престижних міжнародних премій, що присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або великий внесок у культуру або розвиток суспільства.

Свого часу лауреатами цієї премії ставали Мартін Лютер Кінг, Андрій Сахаров, Мати Тереза​​, Михайло Горбачов, Нельсон Мандела та інші.