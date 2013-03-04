На Нобелівську премію миру за 2013 рік претендує рекордна кількість кандидатів - 259, з яких 50 - громадські і міжнародні організації, повідомив Норвезький нобелівський комітет після закінчення роботи над загальним списком пропозицій, які надійшли до комітету.

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Як передаєРІА «Новости», у 2011 році до Норвезького Нобелівського комітету надійшла 241 пропозиція. Висунути кандидатів на премію і подати відповідні документи до комітету в Осло можна було до 1 лютого. Після цього секретар Нобелівського комітету представляє його членам список кандидатів на нагороду, у ньому зазвичай від 150 до 200 номінантів.

Далі починаються безпосередні дискусії щодо найбільш актуальних кандидатів. У результаті у короткому списку претендентів можуть опинитися від п'яти до 20 імен активістів або організацій. Саме цей укорочений список і передається потім для розгляду постійними консультантами Нобелівського інституту. Зазвичай на цю роботу їм дається близько двох місяців.

Голосування з виборів лауреата або лауреатів премії проходить, як правило, на початку жовтня, і результати голосування одразу ж оголошуються офіційно. Імена, а також інша інформація щодо процесу висунення на нагороду може стати доступною для громадськості лише після закінчення 50 років.

У 2012 році на Нобелівську премію миру претендував 231 кандидат, 43 з них - громадські і міжнародні організації. Нобелівська премія миру за 2012 рік була присуджена Євросоюзу за 60-річний внесок союзу і його попередників у просування миру і примирення, демократії і прав людини в Європі. Церемонія вручення премії миру завжди проходить в Осло 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля - засновника п'яти Нобелівських премій. Чотири інших вручаються в Стокгольмі.