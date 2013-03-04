На Нобелівську премію миру за 2013 рік претендує рекордна кількість кандидатів
На Нобелівську премію миру за 2013 рік претендують 259 кандидатів.
На Нобелівську премію миру за 2013 рік претендує рекордна кількість кандидатів - 259, з яких 50 - громадські і міжнародні організації, повідомив Норвезький нобелівський комітет після закінчення роботи над загальним списком пропозицій, які надійшли до комітету.
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Як передаєРІА «Новости», у 2011 році до Норвезького Нобелівського комітету надійшла 241 пропозиція. Висунути кандидатів на премію і подати відповідні документи до комітету в Осло можна було до 1 лютого. Після цього секретар Нобелівського комітету представляє його членам список кандидатів на нагороду, у ньому зазвичай від 150 до 200 номінантів.
Далі починаються безпосередні дискусії щодо найбільш актуальних кандидатів. У результаті у короткому списку претендентів можуть опинитися від п'яти до 20 імен активістів або організацій. Саме цей укорочений список і передається потім для розгляду постійними консультантами Нобелівського інституту. Зазвичай на цю роботу їм дається близько двох місяців.
Голосування з виборів лауреата або лауреатів премії проходить, як правило, на початку жовтня, і результати голосування одразу ж оголошуються офіційно. Імена, а також інша інформація щодо процесу висунення на нагороду може стати доступною для громадськості лише після закінчення 50 років.
У 2012 році на Нобелівську премію миру претендував 231 кандидат, 43 з них - громадські і міжнародні організації. Нобелівська премія миру за 2012 рік була присуджена Євросоюзу за 60-річний внесок союзу і його попередників у просування миру і примирення, демократії і прав людини в Європі. Церемонія вручення премії миру завжди проходить в Осло 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля - засновника п'яти Нобелівських премій. Чотири інших вручаються в Стокгольмі.