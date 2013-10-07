Нобелівську премію з медицини присудили американським вченим

Нобелівська премія з фізіології або медицини за 2013 присуджена вченим із США Джеймсу Ротману, Ренді Шекману і Томасу Зюдофу за відкриття, що стосуються механізмів регуляції міжклітинних взаємодій.

Про це в понеділок в Стокгольмі оголосив Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті, повідомляє РІА Новости.

На тему: У Швеції починається Нобелівський тиждень

Церемонія нагородження представлених у понеділок лауреатів пройде за традицією 10 грудень в Стокгольмі в день смерті засновника Нобелівських премій - шведського підприємця і винахідника Альфреда Нобеля (1833-1896).

Тиждень присудження Нобелівських премій за 2013 продовжить у вівторок Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук, який назве володарів нагороди в галузі фізики.

Сума кожної з Нобелівських премій цього 2013 року складе 8 мільйонів шведських крон (1,2 мільйона доларів США).