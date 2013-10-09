Журналіст Guardian: шпигунство США є спробою посилити світовий вплив

Виступаючи в комітеті сенату Бразилії, який займається розслідуванням фактів стеження спецслужб США, Великобританії і Канади за бразильським президентом Ділмою Руссефф, Гринвальд назвав брехнею заяви представників американської адміністрації про те, що програми стеження нібито були спрямовані на боротьбу з тероризмом, пише РІА Новости.

На тему: США і Канада шпигували за міністерством енергетики Бразилії - ЗМІ

Раніше Грінвальд на основі документів, отриманих від екс-співробітника спецслужб США Едварда Сноудена, виступив з викриттями промислового шпигунства США щодо бразильського нафтового гіганта Petrobras. Крім того, з документів випливало, що США перехоплювали електронну переписку і телефонні переговори Руссефф. Сама президент, виступаючи на Генасамблеї ООН, назвала ці дії порушенням суверенітету її країни, яке не може бути виправдане боротьбою з тероризмом. Крім того, лідер Бразилії скасувала візит до США, намічений на 23 жовтня.

У вересні президент США Барак Обама в телезверненні до громадян країни озвучив концепцію "винятковості США". На його думку, таким чином можна виправдати втручання Вашингтона в справи інших країн. Російський президент Володимир Путін, у свою чергу, у статті в газеті New York Times наполягав на рівності всіх народів і попередив про негативні наслідки застосування доктрини винятковості однієї держави.