США і Канада шпигували за міністерством енергетики Бразилії - ЗМІ

Канада спільно з США брала участь в шпигунстві проти бразильського міністерства гірничодобувної промисловості та енергетики, випливає з нових викривальних документів, наданих колишнім співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом і оприлюднених у неділю бразильським телеканалом Globo.

Оприлюднені документи, стверджує телеканал, належать канадському Агентству з безпеки комунікацій CSEC і містять детальну комунікаційну схему міністерства, в тому числі телефонного зв'язку , електронної пошти і інтернет -комунікацій. Як випливає з цих документів, канадське агентство спільно з американським АНБ перехоплювало телефонні переговори і електронне листування чиновників цього бразильського відомства. Для перехоплення використовувалася програма Olympia, яка дозволила створити детальну комунікаційну карту відомства із зарубіжними партнерами, повідомляє РІА Новости.

Нові викриття базуються на документах, які Сноуден передав проживає в Бразилії американському журналісту Гленну Гринвальд , що співпрацює з британською Guardian. За словами Грінвальда, з цих документів випливає, що шпигунство "переслідувало явні економічні цілі".

Раніше Гринвальд на основі також отриманих від Сноудена документів виступив з викриттями промислового шпигунства США відносно бразильського нафтового гіганта Petrobras. Крім того, з документів випливало, що США перехоплювали електронну переписку і телефонні переговори президента Бразилії Ділми Руссефф . Руссефф, виступаючи на Генасамблеї ООН, назвала ці дії порушенням суверенітету її країни, яке не може бути виправдане боротьбою з тероризмом. Крім того, лідер Бразилії скасувала візит до США, намічений на 23 жовтня.