У Європі домовилися, що називати горілкою

Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС домовилася щодо маркування спиртних напоїв.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухалено сьогодні на засіданні Ради.

Ключовим питанням було визначення та маркування горілки. В пропозиціях Єврокомісії від 2005 року пропонувалося називати горілкою лише спиртні напої, вироблені з пшениці або картоплі, однак ця пропозиція Єврокомісії не була сприйнята Європарламентом, який 19 червня цього року визначився щодо проекту Директиви.

Сьогодні міністри підтримали пропозиції Європарламенту, відповідно до яких, уся горілка маркуватиметься як горілка, лише на горілці, виробленої не з пшениці чи картоплі має з’явитися напис: “Вироблено з” із зазначенням спиртового матеріалу. Нове законодавство набере чинності одразу після його оприлюднення в “Офіційному журналі” ЄС.