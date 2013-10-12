Рятувальники виявили 359 тіл в районі катастрофи човна біля Лампедузи

Таким чином, загальна кількість тіл біженців, які вдалося дістати рятувальникам за дев'ять днів, становить 359, передає РІА «Новости» з посиланням на італійські ЗМІ.

Раніше в п'ятницю рятувальники дістали з моря тіла ще десятка мігрантів.

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На човні, що перевозило мігрантів і затонуло біля Лампедузи в минулий четвер, було від 518 до 545 осіб. За даними верховного комісаріату ООН у справах біженців (UNHCR), в районі аварії судна в морі повинні залишатися ще від 50 до 70 тіл.