Судно з сотнями людей на борту затонуло у Малі
18:24, 12 жовтня 2013Світ
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Судно, що перевозило сотні людей, затонуло в річці Нігер у Малі; на даний момент знайдено тіла 20 людей.
Майже 200 осіб були врятовані / Google maps
Інцидент стався в 7 кілометрах від міста Кона.
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За даними агентства, на судні, яке прямувало з міста Мопті в Тімбукту, знаходилися майже 400 пасажирів, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошіейтед Прес.
Майже 200 осіб були врятовані. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.
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