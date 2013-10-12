Судно з сотнями людей на борту затонуло у Малі

Судно, що перевозило сотні людей, затонуло в річці Нігер у Малі; на даний момент знайдено тіла 20 людей.

Інцидент стався в 7 кілометрах від міста Кона. Читайте також: ЗМІ: Біля берегів Лампедузи знову перекинувся човен з мігрантами За даними агентства, на судні, яке прямувало з міста Мопті в Тімбукту, знаходилися майже 400 пасажирів, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошіейтед Прес. Майже 200 осіб були врятовані. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

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