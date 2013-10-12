Судно з сотнями людей на борту затонуло у Малі

18:24, 12 жовтня 2013
Світ
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Судно, що перевозило сотні людей, затонуло в річці Нігер у Малі; на даний момент знайдено тіла 20 людей.

кона / Google maps

Інцидент стався в 7 кілометрах від міста Кона.

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За даними агентства, на судні, яке прямувало з міста Мопті в Тімбукту, знаходилися майже 400 пасажирів, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Ассошіейтед Прес.

Майже 200 осіб були врятовані. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

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