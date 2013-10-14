Обама проведе переговори з лідерами Конгресу щодо держборгу

У минулі вихідні президенту не вдалося подолати бюджетні розбіжності з республіканцями. На зустрічі, яка відбудеться в 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), будуть присутні спікер палати представників Джон Бейнер і лідери фракцій верхньої і нижньої палат Конгресу - демократи Гаррі Рід і Ненсі Пелосі, республіканець Мітч Макконнелл. Відомо, що Обама знову має намір вимагати негайного ухвалення бюджету та відновлення роботи уряду.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент знову відзначить перед лідерами принцип: ми не будемо платити викуп Конгресу за відкриття уряду і підняття ліміту боргу", - йдеться в поширеному у Вашингтоні документі.

Тим часом, як підкреслив президент на зустрічі, присвяченій благодійності, що проходить сьогодні в сенаті, здається, намітився прогрес у переговорах щодо бюджету. "Сподіваюся, що дух співпраці допоможе нам рухатися вперед в найближчі години", - заявив Обама на зустрічі. Крім того, він підкреслив, що закриття уряду вже завдало серйозного удару по економіці США і збитки збільшаться у разі дефолту.