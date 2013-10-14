У переговорах щодо виходу з бюджетної кризи США є прогрес - Обама

Президент США Барак Обама заявив, що в переговорах по виходу з бюджетної кризи в сенаті намітився прогрес, але залишається істотна ймовірність, що країна оголосить дефолт за своїми зобов'язаннями, якщо республіканці не відкинуть ідеологічні аргументи, передає агентство Рейтер.

Про це Обама заявив за кілька годин до зустрічі з лідерами конгресу від обох партій, яка пройде в понеділок в 15.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом), повідомляє РІА Новости.

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"Я сподіваюся, що дух співпраці допоможе нам просунутися вперед в найближчі кілька годин", - сказав Обама.

На майбутній зустрічі Обама знову зажадає від лідерів конгресу прийняти бюджет. Білий дім повторив, що Обама не погодиться на пропозицію республіканців про поступки, перш ніж ліміт на запозичення буде розширено.

Зустріч пройде, незважаючи на вихідний день у США, де в понеділок відзначається День Колумба. У переговорах візьмуть участі спікер палати представників Джон Бейнер, а також лідери фракцій в обох палатах конгресу - демократи Гаррі Рід і Ненсі Пелосі, республіканець Мітч Макконнелл.