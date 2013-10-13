Обама обговорив з демократами шляхи виходу з бюджетної кризи

Президент США Барак Обама обговорив у суботу з лідерами демократичної більшості в сенаті шляхи виходу з бюджетної і боргової кризи, зустріч тривала більше години, передає РІА Новости з посиланням на повідомлення Білого дому.

З Обамою зустрічалися сенатори Гарі Рід, Річард Дурбін, Чак Шумер і Петті Мюррей. Подробиці зустрічі не повідомляються.

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Переговори між демократами і республіканцями перемістилися в сенат після того, як опозиційні республіканці, які контролюють палату представників конгресу, не змогли знайти компроміс на переговорах з президентом. Обама розглядає ряд пропозицій, вичікуючи момент, коли республіканці підуть на широкий компроміс під тиском громадської думки. Через відмову республіканців ухвалити бюджет держустанови частково закриті з 1 жовтня, а через відсутність санкції на нові запозичення країні теоретично загрожує дефолт вже 17 жовтня.