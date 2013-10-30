АНБ США заперечує інформацію про прослуховування громадян ЄС

Ці публікації "повністю помилкові", - заявив Александер на слуханнях у Палаті представників Конгресу США. "Я хочу сказати ясно: ми не збирали цю інформацію про європейські громадянах", - сказав Александер.

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Також, за його словами, європейські партнери самі ділилися з АНБ інформацією, пише РІА Новости.

Як пояснив Обама в передачі The Tonight Show на каналі NBC в ніч на 7 серпня, стеження спецслужб це не те, що всі думають.

"У нас немає програми шпигунства всередині країни. Те, що є у нас, це такі механізми, які дозволяють відслідковувати телефонний номер або адресу електронної пошти, який може бути пов'язаний з терористичною атакою. Слід скептично ставитися до можливості вторгнення в приватне життя (у зв'язку з реалізацією цих програм). Жодне з викриттів (про діяльність спецслужб) не вказує на те, що ми зловжили владою, йдеться про дуже серйозні владні повноваження", - заявив Барак Обама.

Колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден у червні 2013 року передав журналістам The Guardian і The Washington Post секретні документи, в яких повідомлялося про стеження американських спецслужб за іноземними громадянами та інтернет-користувачами. У липні Сноуден, обвинувачений в США в розголошенні державної таємниці, отримав тимчасовий притулок у Росії.

24 жовтня стало відомо, що посла США в Німеччині було викликано до місцевого МЗС через підозри у прослуховуванні мобільного телефону канцлера Ангели Меркель американськими спецслужбами. Інформація про стеження за Меркель з'явилася в німецькій газеті Der Spiegel, яка раніше повідомляла, що АНБ отримало доступ до пошти президента Мексики.

23 жовтня президент США Барак Обама в телефонній розмові запевнив Меркель, що її телефон не прослуховується. Тим часом в італійській пресі з'явилися повідомлення, що АНБ і Британський центр урядового зв'язку (GCHQ) відстежували внутрішню комунікацію уряду і військових відомств Італії, а також прослуховували телефонні розмови пересічних громадян Італії. Декількома днями раніше стало відомо про масове стеження за французькими громадянами.